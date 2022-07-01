المئات يلبون دعوات الحشد والرباط في "الاقصى"

وطن: لبى مئات الفلسطينيين دعوات الحشد والرباط، في المسجد الأقصى المبارك تحت عنوان "سيجناك قلوبنا".

وأدى مئات الفلسطينيين من القدس والضفة الغربية المحتلتين والأراضي المحتلة عام 48، صلاة فجر اليوم الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.

وكانت الدعوات الشبابية التي انطلقت، أكدت على ضرورة المشاركة الواسعة في أداء صلاة الفجر والجمعة في المسجد الأقصى، وحثّت أهالي القدس والضفة الغربية والداخل المحتل على شد الرحال إلى الأقصى وتكثيف التواجد فيه.

وتحمل الجمعة عنوان "سيجناك قلوبنا"، دفاعًا عن المسجد الأقصى ونصرة له، بالتزامن مع مخططات التهويد التي يتعرض لها.

كما تتواصل الدعوات المقدسية والفلسطينية، للاعتكاف في المسجد الأقصى مع بدء العشر الأوائل من ذي الحجة، تصديا لمخططات التهويد الاستيطانية، التي يحاول الاحتلال فرضها على المقدسات الإسلامية.

وأكدت الدعوات على أهمية تلبية نداء القدس والأقصى، والبدء في الاعتكاف بالمسجد بداية من يوم غدٍ الخميس، وحتى عيد الأضحى المبارك.

ووفق الدعوات، فإن الاعتكاف لم يعد يرتبط بشهر رمضان، في ظل ما يتعرض له المسجد الأقصى من انتهاكات وتدنيس من جنود الاحتلال والمستوطنين.