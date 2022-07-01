غانتس يوعز بالتحقيق بتسريبات أمنيّة بشأن إيران

وطن: أوعز وزير الجيش الإسرائيليّ، بيني غانتس، الخميس، بإجراء تحقيق بشأن تسريبات مباحثات مغلقة كانت الأجهزة الأمنية دولة الاحتلال الاسرائيلي طرفا فيها، مؤخرا، تناولت الشأن الإيرانيّ، بالإضافة إلى "التسريبات من الأحداث العمليّاتية بشكل ينتهك ’سياسة الغموض " ل"، إزاءَ صراعها مع طهران.

جاء ذلك بعد أن نشرت لقناة دولة الاحتلال الإسرائيلي "12"، مساء الخميس، مقطعا مصوّرا، يوثّق احتراق مصنع للصلب في إيران، في اللحظات الأولى التي تبعت هجوما سيبرانيا استهدف المصنع، الثلاثاء الماضي.

كما جاء بعد أن تكررت التقارير في وسائل الإعلام الاحتلال الإسرائيلي، مؤخرا حول التضارب بين موقفي جيش الاحتلال الإسرائيلي من ناحية، والموساد من ناحية أخرى، بشأن اتفاق نووي جديد.

وتعدّ جهات سياسية وأمنية للاحتلال إسرائيلي، بقيادة الموساد، أنه يحظر تغيير السياسة الاحتلال الإسرائيلي الحالية تجاه الاتفاق النووي، وأن "إسرائيل" لا يمكنها أن تكون شريكة لاتفاق سيئ تنتهي صلاحيته قريبا ولا يوجد فيه رد على ثغرات كانت موجودة في الاتفاق الأصلي مع الدول العظمى ولتلك التي اكتشفت منذئذ"، وفق ما ذكرت صحيفة دولة الاحتلال"يسرائيل هيوم" الأحد الماضي.