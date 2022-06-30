"المالية" تعلن أسعار المحروقات والغاز لشهر تموز

وطن: أعلنت وزارة المالية، مساء اليوم الخميس، أسعار المحروقات والغاز لشهر تموز/يوليو المقبل.

وبينت أن لتر البنزين 95 سيباع بـ7.19 شيقل، ولتر البنزين 98 بـ8.34 شيقل، ولتر السولار والكاز بـ6.26 شيقل، وأسطوانة الغاز 12 كيلوغرام بـ 70 شيقلا، وأسطوانة الغاز 2.5 كلغم بـ15 شيقلا، وأسطوانة الغاز 5 كلغم 30 شيقلا، وأسطوانة الغاز 48 كلغم 280 شيقلا.

وخلال شهر حزيران الجاري، بيع لتر البنزين (95 أوكتان) بـ6.99 شيقلا، والبنزين (98 أوكتان) بـ7.99 شيقلا، والسولار والكاز بـ5.99 شيقلا، وأسطوانة الغاز 12 كلغم 70 شيقلا.

وبينت الهيئة، أن التنفيذ سيبدأ من يوم غد الجمعة الأول من يوليو/ تموز.