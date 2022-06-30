ضبط أكثر من 2 طن بسكويت منتهية الصلاحية شمال غرب القدس

وطن: ضبط جهاز الضابطة الجمركية، والاستخبارات العسكرية، بالتعاون مع جهات الاختصاص في مديرية الصحة، اليوم الخميس، 2 طن و(162) كيلو بسكويت غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ نتيجة لانتهاء تاريخ صلاحيتها، والتلاعب بتواريخ الانتاج والانتهاء، شمال غرب القدس.

وأوضحت الضابطة الجمركية في بيان صدر عنها، أنه بناءً على العمل الأمني المشترك، وبعد الحصول على إذن التفتيش من النيابة، بداخل إحدى المخازن شمال غرب القدس، وبحضور جهة الإختصاص في مديرية الصحة، تم ضبط البسكويت المنتهية صلاحيته.

وأضافت أن مديرية الصحة أقرت بدورها التحفظ على المضبوطات بالكامل، وإحالة القضية للنيابة العامة- نيابة الجرائم الاقتصادية، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.