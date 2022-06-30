النيابة العامة والشرطة تباشران إجراءاتهما القانونية بواقعة وفاة مواطن في الخليل

وطن: باشرت النيابة العامة إجراءاتها التحقيقية، فيما باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري، بواقعة وفاة مواطن يبلغ من العمر 37 عاما داخل منزل في بلدة الظاهرية، جنوب الخليل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان صحفي، مساء اليوم الخميس، أن الشرطة تلقت بلاغا يتعلق بوفاة مواطن داخل منزل ببلدة الظاهرية، وعلى الفور تحركت قوة للمكان.

وأضاف ارزيقات أن الجثة نقلت إلى مستوصف الظاهرية الطبي، وقد أمرت النيابة العامة بالتحفظ عليها لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة أصولا.