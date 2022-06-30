موسكو تستدعي السفيرة البريطانية وتسلمها احتجاجا شديد اللهجة على تصريحات جونسون عن بوتين

وطن: استدعت وزارة الخارجية الروسية السفيرة البريطانية لدى موسكو، ديبورا برونرت، وسلمتها مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على التصريحات الهجومية لقيادة بلادها ضد روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين.

وجاء في بيان تم نشره على موقع وزارة الخارجية الروسية: "لقد تم إبلاغها (السفيرة) بالاحتجاج الشديد فيما يتعلق بالتصريحات الوقحة بصراحة للقيادة البريطانية فيما يتعلق بروسيا وقائدها وممثلي السلطات الرسميين وكذلك الشعب الروسي".

وسلم الجانب الروسي للسفيرة البريطانية مذكرة تفيد بعدم قبول الخطاب العدواني من جانب سلطات البلاد.

وفي وقت سابق، علق السكرتير الصحفي للكرملين دميتري بيسكوف بسخرية على تصريح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأن بوتين لم يكن ليطلق العملية الخاصة في أوكرانيا لو كان امرأة.

وفقا له، "فرويد خلال حياته كان ليحلم بمثل هذا الشيء لبحثه، مثل جونسون".

وقال بيسكوف أيضا إن التصريحات المهينة لوزير الدفاع البريطاني بن والاس بشأن قائد الدولة الروسية تلقي بظلالها على المملكة المتحدة.

المصدر: RT