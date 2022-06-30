طالب فلسطيني يحصل على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف من جامعة تركية

وطن: حصل الطالب الفلسطيني يزن أسامة صبح، من مخيم الفارعة بمحافظة نابلس على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف، بعد أن أتم متطلبات درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الالكترونية، من جامعة 19 مايو التركية.

وحل صبح في الترتيب الأول على دفعته من مختلف الجنسيات، بمعدل 3.53 ما أهله للحصول على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف.

وأعربت عائلة صبح عن فخرها واعتزازها بتفوق ابنها يزن وتمكنه من اجتياز المرحلة الجامعية الأولى في أعلى المراتب، بكل ما رافقها من مشقة وعناء.