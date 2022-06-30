وصول حجاج فلسطين إلى مكة المكرمة استعدادا لتأدية فريضة الحج

وطن: أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، نائب رئيس بعثات الحج حسام أبو الرب، اليوم الخميس، عن وصول جميع حجاج دولة فلسطين إلى مكة المكرمة.

وقال أبو الرب "إن جميع الحجاج بصحة جيدة، وتم تسكينهم في الفنادق المستأجرة مسبقا، وأن معظمهم أدى عمرة القدوم، ويستعدون لأداء مناسك الحج.

وشدد نائب رئيس بعثات الحج، أن بعثة الحج الفلسطينية واحدة موحدة تعمل بتعليمات من وزير الأوقاف حاتم البكري كخلية نحل، من أجل خدمة الحجاج وتوفير كل ما يلزم لتمكينهم من أداء مناسك فريضة الحج على أكمل وجه.

ويبلع عدد حجاج دولة فلسطين لموسم الحج الحالي، 3100 حاج وحاجة، 1200 منهم من المحافظات الجنوبية (غزة)، والباقي من المحافظات الشمالية (الضفة).

يذكر ان مرسم الحج هو الأول بعد انقطاع عامين متواصلين، بسبب جائحة "كورونا"