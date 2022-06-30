روسيا تسحب قواتها من جزيرة الأفعى كبادرة لتسهيل نقل الحبوب من أوكرانيا

وطن: أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس عن انسحاب القوات الروسية المتمركزة في جزيرة زمييني (الأفعى) قبالة أوديسا، وذلك في بادرة حسن نية لتسهيل نقل الحبوب الأوكرانية إلى الخارج.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الخميس: "في 30 يونيو، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الموكلة إليها في جزيرة زمييني وسحبت، في بادرة حسن نية، الحامية المتمركزة هناك".

وأضاف البيان: "بذلك أثبت روسيا للمجتمع الدولي أنها لا تعرقل جهود الأمم المتحدة لتنظيم ممر إنساني لتصدير المنتجات الزراعية من أراضي أوكرانيا".

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن "هذا القرار لا يترك لكييف مجالا للمزايدات بشأن أزمة الغذاء الوشيكة، من خلال مزاعم استحالة تصدير الحبوب بسبب سيطرة روسيا الكاملة على الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود".

وشدد البيان على أن "الكرة باتت في ملعب الجانب الأوكراني، الذي لم ينزع حتى الآن الألغام في مياه البحر الأسود قبالة سواحله، بما في ذلك في المياه القريبة من الموانئ.

(المصدر- RT )