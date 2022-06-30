الكنيست يحدد الأول من تشرين ثاني موعدا لإجراء الانتخابات العامة

وطن: اقرت الكنيست الأول من تشرين الأول/نوفمبر القادم موعدًا للانتخابات العامة في دولة الاحتلال.

وستجرى الانتخابات الخامسة في 3 سنوات في التاريخ الذي أراده التحالف بأغلبية 57 مقابل 47 وهو الاول من تشرين ثاني وليس في الموعد الذي اقترحته المعارضة وهو 25 تشرين اول .

وجاء تحديد موعد الانتخابات في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر، بعد أن قررت القائمة المشتركة دعم اقتراح الائتلاف، علما بأن المعارضة الإسرائيلية سعت جاهدة لتنظيم انتخابات الكنيست في 25 تشرين الأول/ أكتوبر.

,صوتت الهيئة العامة للكنسيت الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، على مشروع قانون حل الكنيست الـ24، بالقراءتين الثانية والثالثة، وصادقت على إجراء الانتخابات الـ25 في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

جاء ذلك خلال جلسة، تم خلالها التصويت على اقتراح قانون حل الكنيست، ومجموعة أخرى من مقترحات القوانين، لتكون هذه الانتخابات هي الخامسة خلال 3 سنوات.