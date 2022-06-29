بعثة "اليونيفيل" في لبنان تنفي تعرضها لهجوم "سيبراني"

وطن: نفت قيادة قوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل" العاملة في جنوب لبنان، تعرضها لهجوم "سيبراني" من حزب الله أو إيران.

وأعلنت نائبة مدير المكتب الإعلامي لـ"اليونيفيل" كانديس آرديل أن بعثة "اليونيفيل" العاملة في جنوب لبنان والأمم المتحدة يأخذان الأمن السيبراني على محمل الجد ولديهما تدابير قوية لحماية بياناتهما.

وأشارت المسؤولة الأممية في بيان، الى أن البعثة على اطلاع على التقارير الإعلامية التي نقلت تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي اليوم، "لكننا لم نتلق أي معلومات مباشرة عن الحادث المزعوم".

وكان وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، ادعى في المؤتمر السيبراني الدولي في جامعة تل أبيب، أنّ “إيران تحاول تعطيل عمل اليونيفيل في لبنان، بالتعاون مع حزب الله من خلال، تنفيذ عملية سيبرانية، تهدف إلى سرقة مواد حول انتشار اليونيفيل في المنطقة لاستخدامها من حزب الله”، معتبرًا أن “هذا هجوم آخر من جانب إيران وحزب الله على المواطنين اللبنانيين وعلى استقرار لبنان”.