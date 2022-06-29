منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو تعقد اجتماع هيئتها العامة

وطن: عقدت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو اجتماعا اليوم الاربعاء للهيئة العامة حضرته الأغلبية المطلقة وذلك في قاعة المؤتمرات في مقر شبكة وطن الاعلامية،وذلك بهدف إجراء انتخابات لأعضاء مجلس إدارة جديد .

وقد حضر هذا الاجتماع المحامي امجد الشلة والمحامي حسن مليحات والاستاذ خالد فقيه والاستاذ فارس معدي والاستاذ سائد هواري والاستاذ ابراهيم عنقاوي والمحامية رنين شوامرة والمحامي عبد الله ابو صاع والمحامية ايمان بعيرات والمحامي بسمان عزام والمحامي قصي الشلالدة والأستاذ فهد هواري ،وقد تم مناقشة القضايا المطروحة على جدول الأعمال بما يخص دور منظمة البيدر في الدفاع عن حقوق البدو والتجمعات البدوية،ومخاطبة الرئيس لتقديم الدعم للتجمعات البدوية، ومناقشة التقرير الإداري والمالي .

وقد قام المحامي حسن مليحات بتلاوة التقرير المالي والإداري ،وتوجه بالشكر الجزيل لإدارة شبكة وطن الاعلامية لاستضافتهم عقد الاجتماع في مقرهم ،وما بذلوه من جهود وما قدموه من خدمات وتقارير إعلامية ساهمت في إبراز قضية التجمعات البدوية كقضية سياسة بامتياز ،ادت إلى مزيد من التفاعلات السياسية والقانونية في موضوع البدو، ياعتبار التجمعات البدوية احد مكونات الصمود في المجتمع الفلسطيني.

وقد انتخبت الهيئة العامة لمنظمة البيدر مجلس ادارة مكون من "المحامي امجد الشلة، والمحامي حسن مليحات، والاستاذ سائد هواري، والمحامية رنين شوامرة، والمحامي بسمان غزام، والمحامي قصي الشلالدة"

واكدت الهيئة العامة على ضرورة بذل المزيد من الجهود للنهوض بقطاع البدو وهم يخوضون ملحمة الوجود الفلسطيني في أماكن انتشارهم