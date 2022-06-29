عورتاني: التعليم حق سيادي فلسطيني بامتياز

وطن:على هامش مشاركته في القمة التحضيرية لقمة تحويل التعليم؛ أكد وزير التربية والتعليم أ. د مروان عورتاني أن التعليم والمنهاج الفلسطيني شأن سيادي فلسطيني بامتياز، لارتباطه الوثيق بالهوية الفلسطينية والرواية الوطنية، وذلك في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" بالعاصمة الفرنسية باريس، خلال الفترة من 28-30 من شهر حزيران الجاري.

جاء ذلك خلال مجموعة لقاءات عقدها وفد دولة فلسطين المشارك في أعمال القمة التحضيرية لقمة تحويل التعليم؛ برئاسة أ.د عورتاني وعضوية رئيس وفد فلسطين الدائم لدى "اليونسكو" السفير منير أنسطاس، وأمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" د. دوّاس دوّاس، وبحضور مديرة مكتب "اليونسكو" لدى دولة فلسطين نهى بوازير، حيث التقى مع مساعد المدير العام لليونسكو لقطاع التعليم ستيفاني جينيني، ومدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" د. محمد ولد إعمر، والمدير العام لمنظمة "الإيسيسكو" د. سالم بن محمد المالك كل على حدة.

وأكد أ.د عورتاني في مختلف اللقاءات على أنّ القرار بشأن أيّ من مكوّنات المناهج سيبقى قراراً وطنياً مستقلاً، يستند إلى الثوابت الوطنية، والوثائق المرجعية للمنهاج الفلسطيني، بما ينسجم والمواثيق والعُهَد الدولية، موضحا حجم تصاعد تحريض مجموعات الضغط الإسرائيلية، وتصاعد انتهاكات الاحتلال للحقوق التعليمية لأطفال فلسطين، والاعتداءات على الطلبة والمدارس وكل مكونات الأسرة التربوية، في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية النافذة .

وعرض عورتاني المرتكزات الرئيسة لأجندة الإصلاح البنيوي لقطاع التعليم، مستعرضا أمام المسؤولين الدوليين التحديات التي تواجه البيئة التعليمية في مدينة القدس، والمحاولات الإسرائيلية لتزوير المناهج وأسرلة التعليم، محمّلا الاحتلال مسؤولية المخاطر التي يتعرض لها طلبتنا ومدارسهم فيما يسمى مناطق ج .

وفي ختام اللقاءات، تم تقديم دعوة لكل من مدير عام "الإيسيسكو"، ومدير عام "الألكسو" لزيارة دولة فلسطين للاطلاع على الأوضاع التعليمية والثقافية والتربوية، ولقاء المسؤولين ذوي الاختصاص في هذه المجالات.

يذكر أن الوزير عورتاني يشارك في أعمال القمة التحضيرية لقمة تحويل التعليم على المستوى الوزاري بمشاركة وفود الدول الأعضاء، للتحضير للقمة العالمية التي ستقام في نيويورك في شهر أيلول القادم.