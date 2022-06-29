وكالة بيت مال القدس الشريف تُطلق برنامج التخييم في القدس برسم صيف 2022

وطن: في إطار برنامجها الاجتماعي للعام الجاري 2022، تُطلق وكالة بيت مال القدس الشريف اعتبارا من فاتح يوليوز – الأول من تموز 2022 برنامج التخييم في القدس لفائدة ثلاثة آلاف مستفيدا ومستفيدة من أطفال المدينة، تتراوح أعمارهم ما بين ستة و ستة عشرة سنة، يتوزعون على 13 مخيما، بغلاف مالي يناهز مائة ألف دولار أمريكي.

واختارت الوكالة البيئة والمناخ والمحافظة على النظافة والماء والطبيعة موضوعا مُوحدا لمخيمات هذا العام لإذكاء وعي الناشئة بهذه القضايا التي باتت تستأثر بالاهتمام، في ظل التحولات الطبيعية والديمغرافية والوبائية التي يعيشها العالم.

وتمت المصادقة، ضمن الميزانية المرصودة للمخيمات في القدس، على دعم بعض التجهيزات اللوجستية للمخيمات والزي الموحد والقرطاسية وألعاب الذكاء والألعاب ثلاثية الأبعاد، إضافة للمنتفخات المائية، بينما تتولى المؤسسات التي وقع عليها الاختيار تأطير المخيمات وتأمين المشاركين وتعبئة الموارد البشرية المؤهلة لذلك.

ويتم لأول مرة تنظيم فعاليات لفائدة مخيم للأطفال داخل مكتبة المسجد الأقصى المبارك، كما وقع الاختيار على تنظيم أربع مخيمات داخل البلدة القديمة للقدس من بينها مخيم لأطفال الجالية المغربية في المدينة المقدسة.

وتوزعت المخيمات الأخرى، على أحياء بيت حنينا ومخيم شعفاط وحي سلوان ووادي الجوز وراس العامود وباب الساهرة.

ويندرج هذا البرنامج في إطار أنشطة نادي "أطفال من أجل القدس" التابع للوكالة، الذي يرعى الفعاليات الموجهة للطفولة المقدسية، ويضع معايير الاستحقاق المناسبة، التي تستجيب للحاجيات المُعبر عنها، وتتلائم مع الإمكانيات المالية المتاحة للوكالة.