الاحتلال يخطر بوقف البناء بأربعة منازل في بيت لحم وطرد عائلات من الاغوار

وطن: أخطرت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، بوقف البناء في 4 منازل لمواطنين في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم.

واقتحمت قوة احتلالية منطقة عين جويزة، وسلمت الاخطارات لأربعة مواطنين لوقف البناء في المنازل تمهيدًا لهدمها بدعوى عدم الترخيص.

وجاءت هذه الاخطارات ضمن سلسلة من الإجراءات الاحتلالية في ملاحقة المواطنين لمنعهم من البناء وحتى ترميم منازلهم وهدمها حيث يتعرض هذا الحي لهجمة من قبل الاحتلال وبلدية القدس التي تسعى لضمه ضمن حدود سيطرتها.

وسبق لقوات الاحتلال أن هدمت العديد من المنازل وأخطرت منازل أخرى بقرارات تقضي بهدمها.

وفي السياق، أخطرت قوات الاحتلال، بطرد ست عائلات من خيامها في خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية، بحجة التدريبات العسكرية.

ومن خلال هذه الإخطارات سيتم ترحيل 40 مواطنًا من المنطقة ويصبحو بدون مأوى.

(المصدر- القدس دوت كوم)