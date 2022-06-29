جماهير غفيرة تشيع الشهيد محمد مرعي في جنين

وطن: شيعت جماهير غفيرة ،ظهر البوم الأربعاء،جثمان الشهيد محمد ماهر مرعي الذي ارتقى فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال.

ونعته حركة الجهاد الاسلامي وأعلنت أنه أحد عناصر "وحدة الإرباك الليلي" في كتيبة جنين.

وعم الحداد مدينة مخيم جنين، تلبية لدعوة القوى الوطنية والإسلامية، وذلك إجلالاً لروح الشهيد مرعي، الذي نعته حركة الجهاد الاسلامي وأعلنت أنه أحد عناصر "وحدة الإرباك الليلي" في كتيبة جنين.

وانطلق موكب تشييع الشهيد مرعي، من مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في المدينة، بمشاركة عدد من المسلحين، وجاب شوارع المدينة والمخيم وسط هتافات منددة بجرائم الاحتلال ومؤكدة على مواصلة المقاومة وتصعيدها.

وألقيت خلال موكب التشييع كلمات باسم حركة الجهاد الاسلامي والقوى والفصائل الوطنية، أشادت فيها بمناقب الشهيد ومقاومته الاحتلال، مؤكدةً أن جرائم ومجازر الاحتلال وعمليات الاغتيال والقتل لن تزيد المقاومة الا اصرارا على مقاومة الاحتلال.