الشتات: فعاليات ثقافيّة وشعبيّة في ذكرى استشهاد غسّان كنفاني

وطن: أعلَنَت مُنظّمات وقوى فلسطينيّة وأمميّة عن تنظيم عشرات الفعاليات الثقافيّة والسياسيّة والجماهيريّة في الذكرى الـ 50 لاستشهاد الأديب غسّان كنفاني. ومن المتوقع أن تشهد العديد من المُدن الأوروبيّة والأمريكيّة والكنديّة وغيرها من مناطق اللجوء والشتات نشاطات واسعة تتناول حياة وأدب كنفاني وتُسلّط الضوء على القضيّة الفلسطينيّة والتحديات الرّاهنة.

في السياق ذاته تشهد مدينة أمستردام مظاهرة ضد جرائم الاحتلال وسياسة الاغتيالات دَعَت لها شبكة صامدون وعدد من قوى التضامن مع الشعب الفلسطيني.



وقالت مصادر فلسطينيّة في "بروكسل" أن ذكرى استشهاد غسّان كنفاني هذا العام "تُشكل محطة نضاليّة هامّة بالنسبة لحركات شبابيّة ونسويّة على طريق تنظيم مسيرات جماهيرية أمام البرلمان الأوروبي في أكتوبر تشرين الأول المُقبل تحت شعار: مَسيرة العودة والتّحرير ..فلسطين من النهر إلى البحر".

وكانت "شَبكة صامدون للدّفاع عن الأسرى" و"حركة الشباب الفلسطيني" دعتا في بيّان مشترك إلى إحياء سيرة الأديب الثوري تزامناً مع ذكرى استشهاده في بيروت 8 يوليو (تموز) 1972 مع إبنة أخته لميس نجم (17 عاماً).

بدورها أعلنت حركة المسار الفلسطيني الثوري البديل عن تنظيم أُمسيات وفعاليات سياسيّة وثقافيّة في السويد وكندا واسبانيا وغيرها تخليداً لسيرة المناضل الأديب الذي يُعتبر واحداً من أبرز الأصوات الأدبيّة العربيّة والعالميّة.