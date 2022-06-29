الاحتلال يعتقل 16 مواطنا في حملة بالضفة

وطن: شنّت قوات الاحتلال حملة اعتقالات ومداهمات، فجر اليوم الأربعاء، طالت ما لا يقل عن 16 مواطنا من انحاء الضفة.

وعُرف من بين المعتقلين:

1- الطالب في جامعة النجاح عمير شلهوب- نابلس

2- الطالب في جامعة النجاح المحرر محمد سلامة- نابلس

3- الطالب في جامعة النجاح المحرر إيهاب عاشور- نابلس

4- أحمد نصار قراقع- مخيم العزة شمال بيت لحم

5- يحيى الجعفر- جنين

6- أحمد النبهان- جنين

7- طاهر النجار- سلواد شرق رام الله

8 محمود علي حامد- سلواد

9- مهند عبد الحليم الشبراوي- سلواد

10- عبادة حسام حماد- سلواد

12- جمعة عوض حماد- سلواد

13- اسماعيل راتب حماد- سلواد

14- طاهر اكرم حامد- سلواد

15- احمد نصر قراقع- مخيم العزة - بيت لحم

16- اسامة معين حسين- عزون -قلقيلية

كما اقتحمت قوات الاحتلال، مخيم عايدة، ومدينة بيت جالا، وبلدة الخضر، والتعامرة، ودهمت خلال ذلك منزلي أحمد هاشم، وطاهر دنون، وعبثت بمحتوياتهما.