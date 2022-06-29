الاحتلال يعتقل 16 مواطنا في حملة بالضفة
وطن: شنّت قوات الاحتلال حملة اعتقالات ومداهمات، فجر اليوم الأربعاء، طالت ما لا يقل عن 16 مواطنا من انحاء الضفة.
وعُرف من بين المعتقلين:
1- الطالب في جامعة النجاح عمير شلهوب- نابلس
2- الطالب في جامعة النجاح المحرر محمد سلامة- نابلس
3- الطالب في جامعة النجاح المحرر إيهاب عاشور- نابلس
4- أحمد نصار قراقع- مخيم العزة شمال بيت لحم
5- يحيى الجعفر- جنين
6- أحمد النبهان- جنين
7- طاهر النجار- سلواد شرق رام الله
8 محمود علي حامد- سلواد
9- مهند عبد الحليم الشبراوي- سلواد
10- عبادة حسام حماد- سلواد
12- جمعة عوض حماد- سلواد
13- اسماعيل راتب حماد- سلواد
14- طاهر اكرم حامد- سلواد
15- احمد نصر قراقع- مخيم العزة - بيت لحم
16- اسامة معين حسين- عزون -قلقيلية
كما اقتحمت قوات الاحتلال، مخيم عايدة، ومدينة بيت جالا، وبلدة الخضر، والتعامرة، ودهمت خلال ذلك منزلي أحمد هاشم، وطاهر دنون، وعبثت بمحتوياتهما.