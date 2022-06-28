مقتل شاب في جريمة إطلاق نار في جديدة المكر بالداخل المحتل

وطن: قتل الليلة شاب (31 عامًا) جرّاء تعرضه لإطلاق نار في بلدة جديدة المكر في الداخل المحتل.

وكان الشاب قد أصيب بجراح حرجة، جرّاء تعرّضه لإطلاق نار خلال حفل زفاف، ونقل إلى المستشفى، حيث أعلنت الطواقم الطبية وفاته متأثرًا بجراحه.

وفي سياق متصل، أصيب شاب (25 عامًا) بجراح خطيرة، جرّاء تعرّضه لإطلاق نار في بلدة تل السبع في النقب.

كما أصيب شاب آخر بجراح متوسّطة، جرّاء تعرضه للطعن في المنطقة الصناعية بمدينة الناصرة.

يذكر أن عدد الضحايا في اراضي الـ48 بلغ منذ مطلع العام 45 ضحية في حصيلة لا تشمل الجولان والقدس المحتلتين.