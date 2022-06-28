شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي ترعى دوري الفروسية وقفز الحواجز بنادي فلسطين للفروسية

وطن: رعت شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي بطولة الفروسية وقفز الحواجز والتي نظمها نادي فلسطين للفروسية على ميدانه في قرية قلنديا شمال غرب مدينة القدس من خلال تسليم الفائزين جوائز قيمةٍ وميداليات وكؤوس، إلى جانب توزيع المشروبات الخفيفة المختلفة على المشاركين، وقد شارك في البطولة 60 فارساً وفارسةً من مختلف الفئات العمرية.

واختتمت البطولة بعد توزيع عددٍ من الجوائز العينية على الفائزين ضمن ست فئات مختلفة، ففي فئة الـ110 أحرزت ميار النبالي المركز الأول فيما حل إيهاب جبارة من نادي نابلس ثانياً فيما تصدر فئة الـ100 ، واحتل محمد جبر من نادي نابلس المركز الثاني عن ذات الفئة وميار النبالي في المرتبة الثالثة. وضمن فئة الـ90، تصدر محمد جبر أيضاُ الترتيب فيما حلت سارة السبع ثانيةً في ترتيب الفائزين ووليد فرنجي من نادي فلسطين للفروسية ثالثاً. وقد حققت ملك متولي المركز الأول في فئة الـ80 تلاها فرج حجازي وفي المركز الثالث يوسف وهدان وجميع المراكز عن هذه الفئة من نادي فلسطين للفروسية، أما فئة الـ60 فقد حققت من نادي فلسطين ماري برو صدارة الفئة وحلّ فرج حجازي وصيفاً وليث غزي ثالثاً.

وقال المدير العام شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي السيد عماد الهندي إن دعم الشركة المستمر لبطولات الفروسية يأتي من صميم اهتمامات الشركة في دعم الشباب والمساهمة بتنشيط الحركة الرياضية الفلسطينية، مؤكداً على أن الأعداد المتزايدة المقبلة على هذه الرياضة توضح مدى اهتمام الجيل الجديد بها لما تقدمه للفرسان على الصعيد البدني والعقلي والترفيهي.

وأوضح الهندي أن الشركة تهتم برعاية الرياضات الفردية إلى جانب الرياضات الجماعية مثل كرة القدم وكرة السلة، خاصةً أن الشباب الفلسطيني قادرٌ على الإبداع والوصول لإنجازاتٍ مهمة على الصعيد الوطني وعلى صعيد المنافسات الخارجية إذا ما توفر له الدعم.

بدوره، ثمن السيد خالد الفرنجي رئيس نادي فلسطين للفروسية دعم شركة المشروبات الوطنية للدوري ولنشاطات النادي المختلفة، موضحاً أن النادي يسعى لزيادة رقعة انتشار هذه الرياضة في فلسطين، وبين أن المشاركة الواسعة من مختلف الأعمار في الدوري سيشجع نادي فلسطين للفروسية على مواصلة الجهود وتنظيم العديد من الفعاليات مستقبلاً لإبراز هذه الرياضة واستقطاب المواهب الشابة.

وتعمل شركة المشروبات الوطنية بشكل مستمر على دعم النشاطات والمبادرات في قطاع الشباب والرياضة، وذلك انطلاقاً من قناعة الشركة بالدور الفعال للجيل الشاب في المجتمع وضرورة توفير الحاضنة الداعمة لصقل مهاراته وموهبته. كما أن الشركة دعمت سابقاً العديد من الفرق الرياضية في رياضات مختلفة مثل كرة القدم وكرة السلة والألعاب الفردية كالفروسية والجوجيتسو.