الاحتلال يفرج عن أسيرين ويعتقل شابين ويمدد توقيف آخر

وطن: أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن الأسير المقدسي محمد بسام عبيد (25عاما) من سجن رامون الصحراوي، بعد ان قضى مدة محكوميته البالغة 15 شهرا.

وكان محمد اعتقل في مستهل شهر نيسان العام الماضي، وأدانته محكمة الاحتلال بالضلوع في أعمال المقاومة.

كما أفرجت مصلحة السجون في سجن النقب الصحراوي اليوم عن الأسير المقدسي أمير زغير (41 عامًا)، بعد أن قضى بالاعتقال الإداري مدة 3 أشهر.

علما أن زغير شقيق الأسير أشرف الذي ما زال يقبع في سجون الاحتلال، وقضى 20 عاما من مدة محكوميته المؤبد.