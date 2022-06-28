وقفة في جنين للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة

وطن: طالب ذوو شهداء محتجزة جثامينهم وذوو أسرى وأسرى محررون، مساء اليوم الثلاثاء، كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتسليم جثامين الشهداء المحتجزة.

جاء ذلك خلال الاعتصام المتواصل داخل خيمة الإسناد مع ذوي الشهداء والأسرى بميدان عميد الأسرى كريم يونس وسط جنين.

وشدد المشاركون على الوحدة الوطنية والتي هي السلاح الأقوى لشعبنا في مواجهة كافة التحديات، مطالبين بتبييض السجون واسترداد جثامين الشهداء المحتجزة وإحقاق كافة الحقوق المشروعة لشعبنا.

ودعا المشاركون في الوقفة أحرار العالم والمؤسسات الحقوقية إلى الضغط على سلطات الاحتلال لتسليم جثامين الشهداء .