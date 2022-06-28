جامعة القدس وصندوق قطر للتنمية والتعليم فوق الجميع يتوجون علاقاتهم الوطيدة بسبل تعاون جديدة

وطن:استقبل رئيس جامعة القدس أ.د. عماد أبوكشك في مكتبه، في حرم الجامعة الرئيس في أبو ديس، وفدًا قطريًا من صندوق قطر للتنمية “QFFD”يترأسه المدير التنفيذي لاستراتيجية الشركات السيد علي الدباغ، ومن مؤسسة التعليم فوق الجميع مدير البرامج السيد طلال الهذال، تعزيرًا لسبل تعاون جديدة ومشتركة تخدم المجتمع الفلسطيني عامة والمقدسي خاصة، وتعزيزًا للعلاقات الأكاديمية والبحثية بين الطرفين وبين الجامعات والمراكز البحثية القطرية، بحضور عدد من نواب رئيس الجامعة، وأكاديميين من كلية القدس بارد.

ورحب أ.د. عماد أبو كشك بالوفد الضيف، مشيدًا بالعلاقات الوطيدة والعميقة بين الشعبين الفلسطيني والقطري بما يخدم أفراد المجتمع ومؤسساته التعليمية، ومعبراً عن اعتزازه بالدعم المتواصل ما بين جامعة القدس ومؤسسات وشركات قطرية عريقة، ومتحدثًا بذلك عن المنح الطلابية والبرامج الأكاديمية والبحثية التي تدعمها قطر في الجامعة.

كما وقدم أ.د. أبوكشك لمحة حول نشأة الجامعة ومواقعها المختلفة، وكلياتها، مقدمًا تفصيلًا حول برامج الجامعة ومراكزها في مدينة القدس التي أنشأتها خصيصًا لخدمة المجتمع المقدسي، والتي تهدف من خلالها إلى دعم صمودهم وتمكينهم اجتماعيًا واقتصاديًا من خلال تقديم خدمات مجانية لهم وتدريب الطلبة وتمكين النساء المقدسيات إيمانًا بدورها ومسؤوليتها المجتمعية تجاه جميع فئات المجتمع.

وقدم أ.د. أبوكشك نبذة عن العلاقات التي تتمتع بها الجامعة على المستويين المحلي والدولي، سواء على صعيد دعم الطلبة ودراستهم وتقديم المنح لهم، وعلى مستوى العلاقات الأكاديمية والبحثية المتبادلة مع الكثير من الجامعات والمراكز، وشراكات الجامعة معهم في العديد من البرامج التعليمية الحديثة، مثل الدراسات الثنائية مع الألمان، وكلية القدس بارد مع نيويورك، ومراكز لغات في حرم الجامعة مع الصين والهند وغيرها من الدول.

وشكر رئيس جامعة القدس صندوق قطر للتنمية وحكومة قطر وشعبها على اهتمامهم بالشعب الفلسطيني ومؤسساته ودعمهم اللامتناهي لهم، والذي يظهر جلياً من خلال متابعتهم الدائمة لاحتياجات شعبنا وتقديم العون لهم على جميع الأصعدة، معبرًا عن أمله في تعزيز هذه الشراكات مستقبلًا.

وعبر السيد الدباغ عن سعادته البالغة لزيارة جامعة القدس، مشيدًا بتطور مراحل إنشائها وبإنجازاتها المميزة في مدينة القدس، باعتبارها الجامعة الفلسطينية الوحيدة في قلب المدينة المقدسة، وما تقوم به الجامعة من دعم للطلبة لتقديم الأفضل للمجتمع الفلسطيني والمقدسي، من خلال مواقعها التعليمية في القدس ومراكزها المتنوعة لخدمتهم.

وعبر السيد الدباغ عن رغبته في توطيد هذه العلاقة مع الجامعة، وبناء المزيد من جسور التعاون بين الطرفين، وفتح آفاق جديدة ومميزة مستقبلاً تخدم أهل القدس والمجتمع الفلسطيني ككل.

وعبر السيد طلال الهذال عن سعادته بزيارة الجامعة، التي وصفها بالبالغة الأهمية لتعميق العلاقات القائمة مع الجامعة بما يخدم مصلحة الطلبة، معبرًا عن رغبتهم في المضي قدمًا في دعم طلبة الجامعة وطموحاتهم المستقبلية.

وخلال زيارتهم للجامعة التقى الوفد مع مدير برنامج المنحة القطرية في كلية القدس بارد د. عصام خوري ود. آمنة بدران وعدد من الأكاديميين والطلبة المستفيدين من المنحة القطرية.

ويذكر أن لجامعة القدس شبكة علاقات واسعة مع دولة قطر ومع صندوق قطر للتنمية، حيث قدم الصندوق العام الماضي منح دراسية لطلبة القدس بارد لدرجتي الماجستير والبكالوريوس بما يقدر بـ 339 منحة دراسية على مدى السنوات الثماني المقبلة، وتهدف الجامعة مع هذه الشبكة إلى توفير الدعم لطلبتها ومساندتهم لاستكمال مسيرتهم الأكاديمية.

ويعتبر صندوق قطر للتنمية (QFFD) مؤسسة تنموية عامة ملتزمة بتنفيذ مشاريع المساعدات الخارجية كالتعليم والصحة والتمكين الاقتصادي، والتعليم فوق الجميع هي مؤسسة خيرية قطرية أطلقت لتقديم خدمات تعليمية للأطفال والشباب في العالم النامي تحت قيادة الشيخة موزة بنت ناصر

