الجامعة العربية الأمريكية تقوز بجائزة أفضل مبادرة (رسائل من المخيم) على مستوى محافظات الوطن

وطن: أعلنت مؤسسة انجاز فلسطين عن فوز الجامعة العربية الامريكية بجائزة أفضل مبادرة تحت عنوان "رسائل من المخيم" على مستوى محافظات الوطن، مناصفة مع مبادر "ارتال" من القدس، والتي تأتي ضمن مسابقة ابداعات شبابية بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وهدفت مبادرة "رسائل من المخيم" إلى تسليط الضوء على مخيم جنين ونقل الصورة الحقيقية التي يعيشها سكانه، وتصوير الحياة الطبيعية اليومية، إذ تم تنظيم معرض صور داخل حرم الجامعة العربية الامريكية – جنين تخلله عرض فيديوهات توثق قصص حياتية، ورسائل مليئة بالحب والأمل من المخيم للعالم بالرغم مما يواجهه من اعتداءات مستمرة من قبل الاحتلال، وأشرفت على المبادرة المتطوعة: د. رولا جاد الله- الجامعة العربية الامريكية.

وأسهمت المسابقة التي تنفذها إنجاز للمرة الثانية على التوالي إلى ترسيخ ثقافة التطوع وروح العطاء لدى الشباب الفلسطيني وتعزيز المشاركة المجتمعية وابتكار حلول من خلال مبادرات تُسهم في إيجاد حلول عملية للمشاكل والتحديات المحطية، وتمثلت معايير تقييم المسابقة بمدى ريادة الفكرة وتمييزها والأنشطة التي تخللتها واستدامتها، إضافة إلى تأثيرها الإيجابي ومدى التشبيك مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني.

وتأتي "إبداعات شبابية" تتويجاً وختاماً لبرنامج القيادة المجتمعية الهادف إلى بناء قدرات الشباب وتوجيههم لتطوير مبادرات مجتمعية تعمل على إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه مجتمعهم، وتعزيز مهارات العمل الجماعي وحل المشكلات وبناء قادة قادرين على العمل بشكل منتج وفعّال وإحداث تغيير إيجابي, وحظيت المسابقة بمشاركة واسعة من الشباب في مختلف المحافظات، حيث بلغ عدد المبادرات المتنافسة 11 مبادرة تنوعت مجالاتها بين السياحية والبيئية والصحية والثقافية والتوعوية.

وشملت لجنة التحكيم كل من مدير عام النشاطات الطلابية في وزارة التربية والتعليم عبد الحكيم أبو جاموس، والإعلامية ميسون مناصرة من شبكة أجيال الإذاعية، ومدير مؤسسة التعاون في فلسطين وليد نمور، ونائب رئيس بلدية رام الله صلاح هنية.

من جهتها، أشادت عضو لجنة التحكيم الإعلامية ميسون مناصرة ممثلة عن اللجنة بجهود الطلبة المشاركين وبالمبادرات المنفذة التي تنوعت مجالاتها وشملت مختلف فئات مجتمعنا الفلسطيني، وأظهرت مدى قدرتها على الاستمرارية والاستدامة، والتشبيك والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، مؤكدة على أهمية المسابقة والمهارات التي يكتبسها الشباب من خلالها، وأثرها الإيجابي على شخصياتهم وبناء قدراتهم ودعم روح الإبداع لديهم وتحفيزه نحو الأفضل مستقبلاً.

وتضمنت عملية التحكيم، تقييم التقارير المقدمة من الفرق المتنافسة، ومقابلات مع اللجنة، بالإضافة إلى فيديو تعريفي توثيقي عن كل مبادرة.

ويشار إلى أن المبادرات نُفذت بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وبالشراكة مع شريحة واسعة من شركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وبإشراف نخبة من المدربين والمتطوعين.