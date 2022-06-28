بنك الإسكان يعقد ورشة توعية وارشاد في مجالات الامتثال والمخاطر ومكافحة غسل الأموال وتمويل "الإرهاب" لموظفي قطاع غزة

وطن: استمراراً لسياسة بنك الإسكان بشأن تعزيز المعرفة والوعي لموظفيه ليكون لديهم اطلاع بشكل دائم على المخاطر المتعلقة بالمهام والخدمات والمنتجات التي يقدمها البنك، تم عقد ورشة توعية متخصصة لموظفي فروع المحافظات الجنوبية (فروع غزة وخانيونس) حول الجوانب المتعلقة بالامتثال والمخاطر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحيث تعد هذه الورشة التدريبية واحدة من سلسلة تدريبات يعقدها البنك في إطار التعريف بأفضل الممارسات والارشادات لتجنب المخاطر المتعلقة بالامتثال وامن المعلومات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقد تناولت الورشة مجموعة من المواضيع الرئيسية التي تتعلق بجانب الامتثال، فقد تم تعريف الموظفين بثقافة ومبادئ ومخاطر الامتثال واهمية الالتزام بالأنظمة والتشريعات والقوانين الناظمة للعمل المصرفي، والتعريف بمتطلبات الالتزام بميثاق السلوك المهني واخلاقيات العمل ومعالجة شكاوى العملاء إضافة الى قانون الامتثال الضريبي الأمريكي (FATCA).

وبما يتعلق بجانب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فقد تم عرض واجبات البنك في هذا المجال، والتطرق للجانب المتعلق بالتقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط (MENAFATF) والاستعدادات الواجب اتخاذها من قبل البنك للالتزام بها، كما تم تعريف المشاركين بالجوانب المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات الدولية ومتطلبات التعرف على العملاء، والعناية الواجبة والخاصة، ودليل برنامج الامتثال العالمي الخاص بشركة ويسترن يونيون وما يتعلق بالاحتيال، والإشارة أيضا للأنماط والأساليب المستخدمة في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وواجبات الفروع عند الاشتباه بأي حالة وآلية الإبلاغ عنها .



وفيما يخص جانب إدارة المخاطر فقد تم شرح انواع المخاطر، وطريقة بناء مصفوفة المخاطر المتعلقة بمخاطر التشغيل، كما تم التطرق لمواضيع متعلقة بأمن المعلومات وكيفية حماية البيانات وطرق التعامل مع حساسيتها، مرورا بالطرق المثلى للتعامل مع المراسلات الإلكترونية المشبوهة، وعرض موضوع حماية معلومات حامل البطاقات الالكترونية من خلال الشرح عن مشروع PCI-DSS، بالإضافة الى التطرق لجانب استمرارية الاعمال.



ومن جانبه أشار المدير الإقليمي للبنك أسامة حرز الله، بأن بنك الاسكان يسعى دائماً إلى تقديم البرامج وورشات التوعية والدورات التدريبية المتنوعة الوجاهية والالكترونية لموظفيه في شتى المجالات، بهدف إبقاء الموظفين على معرفة دائمة بأبرز المستجدات المتعلقة بالخدمات والمنتجات وأفضل الممارسات المصرفية السليمة، إضافة الى الواجبات التي من شأنها الحد من اي مخاطر ممكن ان يتعرض لها البنك.

وقد أعرب الموظفين المشاركين في الورشة عن سعادتهم وتقديرهم لبنك الإسكان لمبادرته بالقيام بتنفيذ هذه الورشة لما لها من أهمية وفائدة ايجابية في مجال عملهم، وأعربوا عن رغبتهم في المشاركة بأية برامج مشابهة قد تنفذ في المستقبل.