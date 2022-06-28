أحكام بحق 4 متخابرين مع الاحتلال بغزة أحدهم بالإعدام

وطن: أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة بهيئة القضاء العسكري بغزة، أحكاماً بحق أربعة مُتخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي، أحدها بالإعدام شنقاً.

وذكرت المحكمة في بيان أنها أدانت المتهمين، بتهمة التخابر مع جهات معادية خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979.

وفي التفاصيل، في القضية رقم (98/2018)، حكمت المحكمة العسكرية الدائمة على المُدان (نضال، س) مواليد 1979م، من سكان خانيونس، بالإعدام شنقاً حتى الموت سنداً لنص مادة الاتهام، والمادة (415) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001.

وأوضحت أن المذكور ارتبط بأجهزة مخابرات الاحتلال الإسرائيلي عام 2007، وقدّم لها معلومات متعلقة بعناصر المقاومة وتحركاتهم، وكذلك معلومات حول أعمال المقاومة ومواقعها والأنفاق، وأماكن إطلاق الصواريخ، ما أدى إلى استهداف العديد منها وارتقاء شهيد وإصابات.

وحكمت المحكمة في القضيتين رقم (50/2018) ورقم (11/2017)، على المدان (محمد، ب) مواليد 1991م، من سكان مدينة غزة، والمدان (عمر، ط) مواليد 1987م، من سكان خانيونس، بالأشغال الشاقة المؤبدة سنداً لنص مادة الاتهام، والمادة (118) من قانون العقوبات الثوري، مع احتساب مدة التوقيف.

وفي القضية رقم (65/2018)، حكمت المحكمة على المدان (رامي، م) مواليد 1981م، من سكان مدينة غزة، بالأشغال الشاقة لمدة (13 سنة) سنداً لنص مادة الاتهام، والمادة (118) من قانون العقوبات الثوري.

وبيّنت المحكمة أن جميع الأحكام صدرت وجاهياً وبالإجماع، وأفهمت علناً، وخاضعة للاستئناف.