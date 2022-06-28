المصادقة على حل الكنيست بالقراءة الأولى

وطن: صادق أعضاء الكنيست فجر اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون حل الكنيست بالقراءة الأولى والذهاب إلى انتخابات جديدة، فيما تستمر المداولات في وقت لاحق اليوم في لجنة الكنيست، لتحضير مشروع القانون والتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

وصوت إلى جانب مشروع القانون 53 من أعضاء الكنيست ممن تواجدوا داخل القاعة، حيث لم يكن هناك معارضة للقانون ولا امتناع عن التصويت.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، أنه من المتوقع أن تجتمع لجنة الكنيست في الساعة 11 صباحا لإعداد مشروع القانون للقراءة الثانية والثالثة، على أن تعقد جلسة بعد ذلك للهيئة العامة للكنيست لاستكمال التشريع.

ورجحت الإذاعة، أنه من المتوقع أن يتم التصويت نهائيا على مشروع القانون الذي يقضي بحل الكنيست الـ24، غدا الأربعاء، فيما تستمر المشاورات بين الائتلاف والمعارضة بشأن الموعد النهائي للانتخابات، إذ تم تحديد موعدين محتملين لانتخابات الكنيست، وبعد ذلك سيتم تحديد الموعد النهائي للانتخابات.

ووفقا للتفاهمات الأولية التي أعلنت عنها كتل الائتلاف والمعارضة بشأن الجدول الزمني لحل الكنيست وتحديد الموعد النهائي للانتخابات، فإن الموعد المحدد للانتخابات المقبلة هو إما 25 تشرين الأول/ أكتوبر، أو الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وفي حال فشل الائتلاف والمعارضة في التوصل إلى تفاهمات نهائية حول موعد الانتخابات قبل طرح القانون للتصويت في القراءتين الثانية والثالثة، فإن تحديد الموعد سيترك للهيئة العامة للكنيست.

وبموجب التفاهمات، ستتنازل كتل الائتلاف عن تشريع "قانون المتهم" الذي يمنع متهما بمخالفات جنائية من تشكيل حكومة، والذي يأتي لمنع رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، من العودة إلى رئاسة الحكومة.

كما سيتم تمديد أنظمة قانون الأبارتهايد الذي يقضي بسريان القانون الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، تلقائيا، بمجرد المصادقة على قانون حل الكنيست قبل مطلع الشهر المقبل.

كما تتضمن التفاهمات، خروج الكنيست إلى عطلة لإجراء الانتخابات بدءا من يوم الخميس المقبل، كما تشمل التفاهمات امتناع الائتلاف عن المصادقة على مشاريع قوانين بالقراءة التمهيدية خلال عطلة الانتخابات.