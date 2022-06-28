قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في مناطق مختلفة في الضفة.

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم الثلاثاء، خمسة شبان من بلدات جبع والسيلة الحارثية واليامون في محافظة جنين وسط اندلاع مواجهات، وهم الشابين أنيس زاهر علاونة، والأسير المحرر قصي حسن سلامة بعد اقتحام بلدة جبع جنوب المحافظة ومداهمة منزلي ذويهما وسط اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، كما اعتقلت في بلدة السيلة الحارثية غربا، الشابين عاصم عبد الله طحاينة، وأحمد أبو مسعدة جرادات، فيما اعتقلت من اليامون الشاب أحمد عزمي أبو الحسن، كما داهمت منزلي المواطنين رائد صلاح واحمد المهندس.

وفي بلدة الدوحة جنوب بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الشاب خالد خضر مسالمة (18عاما) بعد اقتحام منزل عائلته في بلدة الدوحة.

وفي محافظة الخليل اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين هما عطا حسن الزماعرة من مدينة حلحول شمال الخليل، والمحرر مصعب هشام الهيموني وكذلك الشيخ ماهر برقان من المدينة.

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اعتقلت الشاب قسام الديك من بلدة كفر الديك قرب سلفيت، وحسن الخضور من بلدة بدو شمال غرب القدس.

وفي مدينة القدس اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد صادق غيث.