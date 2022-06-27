حزب الشعب ينعى شهداء لقمة العيش في مدينة العقبة ويتقدم بالتعازي من الأردن

وطن: نعى حزب الشعب الفلسطيني، "شهداء الطبقة العاملة من أبناء الأردن الشقيق الذين رحلوا بعد ظهر اليوم الاثنين في الحادث المؤسف الناجم عن تسرب مادة غازية سامة على اثر سقوط صهريج في مدينة العقبة الاردنية، مما أدى حتى اللحظة إلى وفاة احدى عشر ضحية وإصابة ما يزيد عن مئتين وخمسين عاملاً".

وتقدم الحزب الى "ذوي الضحايا ومن الطبقة العاملة وعموم الشعب الأردني والقيادة الاردنية الشقيقة، بأحر التعازي وخالص المواساة، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين. ومعربا عن حزنه وألمه الشديد بفقدان الشهداء".