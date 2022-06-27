إيران: مفاوضات إحياء الاتفاق النووي ستُستأنف غداً في الدوحة

وطن: نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا" عن مصدر في وزارة الخارجية الإيرانية أنّ مفاوضات إحياء الاتفاق النووي الإيراني ستُستأنف غداً، في الدوحة، بمشاركة كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني.

وكان المستشار الإعلامي للفريق النووي الإيراني، محمد مرندي، قال لقناة الميادين، في وقتٍ سابق اليوم، إنّ قطر قد تستضيف محادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأميركية، بشأن إحياء اتفاق طهران النووي لعام 2015 مع القوى العالمية.

وأوضح أنّ المفاوضات ستُعقد خلال الأيام المقبلة، وأنّها ستكون على غرار المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأميركا في فيينا.

وأفاد مرندي بأنّ لا داعي لوجود أعضاء مجموعة 1+4 خلال المفاوضات غير المباشرة"، لأن القضايا المتعلقة ببقية الأطراف محلولة مسبقاً، فيما ستتناول المفاوضات الأمور التي لا تزال عالقة بين طهران وواشنطن، وعند التوصل إلى تفاهم حولها ستلتقي الأطراف في فيينا للتوقيع على اتفاق.

وقبل يومين، أعلن مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أنّ الجولة الجديدة من مفاوضات إعادة إحياء الاتفاق النووي، بين إيران والقوى الدولية، من الممكن أن تُعقَد في إحدى الدول الخليجية، وليس في فيينا، كما في الجولات السابقة.

(الميادين)