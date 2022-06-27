مجلس الأمن يمدّد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في الجولان السوريّ

وطن: أقرّ مجلس الأمن الدولي بالإجماع، تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة لمراقبة فضّ الاشتباك "أوندوف" في الجولان السوري المحتل، لمدة 6 أشهر.

جاء ذلك الإثنين، خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة في المقر الرئيسي للمنظمة الدولية في نيويورك.

وبموجب القرار الذي حمل الرقم 2639، مدّد المجلس تفويض قوة أوندوف حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2022.

ودعا المجلس في قراره "جميع المجموعات، باستثناء قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، إلى التخلّي عن جميع مواقع القوة".

كما دعا إلى "احترام امتيازات القوة وحصاناتها وضمان حرية تنقلها، وضمان تسليم معدّات القوة دون عوائق".

وحثّ الطرفين، السوري ودولة الاحتلال الاسرائيلي، على "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومنع أي انتهاكات لوقف إطلاق النار والمنطقة الفاصلة".

كما أكد على "حياد القوة" وشجّع الأطراف على "الاستفادة الكاملة من وظائف الاتصال الخاصة بها".

وطالب المجلس أمين عام الأمم المتحدة بـ"التأكد من أن القوة لديها القدرة والموارد المطلوبة للوفاء بولايتها بطريقة مأمونة".

وأُنشئت قوة "أوندوف" بقرار من مجلس الأمن الدولي عام 1974، ومهمّتها مراقبة فض الاشتباك بين سورية والاحتلال الاسرائيلي في مرتفعات الجولان.

وتحتل "إسرائيل" مرتفعات الجولان منذ حرب حزيران/ يونيو 1967.

وكان من المقرر أن ينتهي التفويض الحاليّ للقوة الأمنية في 30 حزيران/ يونيو الجاري.