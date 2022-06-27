اشتية يبحث مع نائب رئيس مجموعة البنك الدولي تنفيذ مشاريع لقطاع الطاقة والاقتصاد الرقمي

وطن: بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم الإثنين، مع نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون البنى التحتية ريكاردو بوليتي، سبل دعم وتنفيذ مشاريع لتطوير قطاع الطاقة والاقتصاد الرقمي في فلسطين، بحضور رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم.

وثمن رئيس الوزراء دعم البنك الدولي للعديد من مشاريع البنى التحتية والمشاريع التي تهدف لخلق فرص للعمل، مشيرا إلى أن هذه المشاريع هي من مبدأ الشراكة وتساهم في بناء أسس دولة فلسطين، وتشكل دعما لحل الدولتين.

وشدد على أن دعم مشاريع قطاع الطاقة، خاصة مشاريع الطاقة الشمسية، يأتي ضمن استراتيجية الحكومة في الانفكاك التدريجي عن الاحتلال، ويساهم في تنويع مصادر الطاقة في فلسطين.

وبحث رئيس الوزراء أهمية دعم التحول الرقمي في فلسطين والتوجه نحو الخدمات الرقمية والاقتصاد الرقمي، تماشيا مع التطور العالمي ولتجاوز كافة المعيقات التي يضعها أمامنا الاحتلال.

وشكر اشتية البنك الدولي على تمويله لهذه المشاريع الهامة لفلسطين من المساعدات التي يقدمها المانحون ومن مقدرات البنك ذاته.