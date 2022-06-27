صور | الأسير المحرر رمزي أبو ريدة من خان يونس يلتقي بخطيبته "سُمية" بعد اعتقال دام 15 عاماً

وطن: أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن أسير من خان يونس جنوب قطاع غزة بعد أن أمضى 15 عاما في سجونها.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أفرجت، عبر معبر بيت حانون شمال القطاع، عن الأسير رمزي محمد أبو ريدة من بلدة خزاعة شرق خان يونس.

وانتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي للأسير أبو ريدة ولقائه بعائلته وخطيبته "سُمية" التي انتظرته 15 عاما.

يذكر أن المئات من أبناء قطاع غزة رهن الاعتقال في سجون الاحتلال، منهم من يقضي أحكاما بالمؤبد.