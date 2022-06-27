أبو عبيدة: تدهور صحة أحد أسرى الاحتلال لدى كتائب القسام
27.06.2022 07:36 PM
وطن: أعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة عن تدهورٍ طرأ على صحة أحد أسرى الاحتلال لدى كتائب القسام.
وأضاف أبو عبيدة في تغريدة له على حسابه في تطبيق "تيلغرام": سننشر خلال الساعاتِ القادمة بإذن الله ما يؤكد ذلك.
وتحتفظ كتائب القسام بأربعة أسرى للاحتلال وهم (شاؤول آرون، و هدار غولدن، و أفيرا منغستو، و هشام السيد)
وتصر حركة حماس على إجراء صفقة تبادل أسرى وفق شروطها المتمثلة بتحرير عدد كبير من الأسرى، خاصة النساء وأصحاب الأحكام الكبيرة والمرضى.