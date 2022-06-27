أبو عبيدة: تدهور صحة أحد أسرى الاحتلال لدى كتائب القسام

وطن: أعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة عن تدهورٍ طرأ على صحة أحد أسرى الاحتلال لدى كتائب القسام.

وأضاف أبو عبيدة في تغريدة له على حسابه في تطبيق "تيلغرام": سننشر خلال الساعاتِ القادمة بإذن الله ما يؤكد ذلك.

وتحتفظ كتائب القسام بأربعة أسرى للاحتلال وهم (شاؤول آرون، و هدار غولدن، و أفيرا منغستو، و هشام السيد)

وتصر حركة حماس على إجراء صفقة تبادل أسرى وفق شروطها المتمثلة بتحرير عدد كبير من الأسرى، خاصة النساء وأصحاب الأحكام الكبيرة والمرضى.