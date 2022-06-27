"سحابةٌ واحدةٌ لكلّ ما تبقّى".. خمسون قصة قصيرة للكاتبة والمحامية الفلسطينية الأمريكية هبة بعيرات

وطن: صدرت عن دار طباق للنشر والتوزيع مجموعة قصصية بعنوان " سحابةٌ واحدةٌ لكلّ ما تبقّى " للكاتبة والشاعرة هبة بعيرات، حيث تقع المجموعة القصصية في ٩٠ صفحة من القطع المتوسط بلوحة غلاف صممها أيمن حرب.

وتمتاز المجموعة بتناول مواضيع متنوعة اجتماعية وانسانية برمزية فريدة، ولغة عالية منحت القصص عناصر مهمة وشيّقة.

هبة بعيرات محامية فلسطينية أمريكية ممارسة في ولاية نيويورك، تحمل درجة الماجستير في القانون الدولي من كلية واشنطن للحقوق في العاصمة الأمريكية دي سي، وتشغل منصب مدير تنفيذي لمنظمة القانون من أجل فلسطين.

صدر ديوانها الشعري الأول تحت عنوان "بيت بيوت" بعد أن حصلت على إشادة وتوصية بالنشر من مؤسسة القطان ضمن مسابقة الكاتب الشاب لعام ٢٠١٩.

لديها العديد من المقالات والأبحاث والمواد المنشورة في الأدب والقانون والفلسفة والاجتماعيات على منصات إلكترونية عربية وأجنبية.