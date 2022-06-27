عطاري يعلن نجاح أول تجربة لاستزراع الأسماك في عرض البحر

وطن: أعلن وزير الزراعة رياض عطاري، اليوم الإثنين، نجاح أول تجربة لاستزراع الأسماك في عرض البحر من خلال الأقفاص البحرية.

وأشار الوزير عطاري، في بيان، إلى أن وزارة الزراعة، وفي إطار سعيها لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، ألقت بثقلها لإنجاح هذه التجربة الإستراتيجية الأولى في المحافظات الجنوبية، التي بدأت أولى خطواتها عام 2017 وواجهت حينها العديد من الصعوبات والعقبات.

وأوضح أن الأقفاص البحرية تقع على بعد أربعة أميال بحرية مقابل مدينة خان يونس وتتكون من ثلاثة أقفاص غاطسة في المياه يبلغ حجم القفص حوالي 3000 متر مكعب، مبينا أنه جرى زراعة 320 ألف سمكة صغيرة من أسماك "دنيس" ومن مختلف الأوزان خلال شهري أيلول وتشرين أول 2021، ووصل القفص الأول إلى الحجم التسويقي خلال شهر حزيران الحالي 2022 .

وأضاف أنه من المتوقع أن تنتج هذه الأقفاص ما يزيد عن 100 طن، على اعتبار الحجم التسويقي 500 غرام للسمكة الواحدة والتسويق يستمر لمدة 6 أشهر.