مجلس الوزراء يجمد قرار رفع رسوم المحاكم

وطن: قرر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الاثنين تجميد قرار رفع رسوم المحاكم النظامية.

ونشر الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، على صفحته في فيسبوك ما يلي: مجلس الوزراء يقرر تعليق قرار رفع رسوم المحاكم ويشكل لجنة تضم وزارتي العدل والمالية ومجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين، لوضع تصور حول تلك الرسوم بما يسهل عملية التقاضي للمواطنين.

ومن المرجح ان يقوم مجلس الوزراء بمخاطبة مجلس القضاء الأعلى من أجل العودة وتطبيق نظام الرسوم القديم المطبق من السابق.

وجاء قرار مجلس الوزراء بناء على الاتفاق الذي جرى بين وزير العدل محمد الشلالدة ونقيب المحامين سهيل عاشور بحضور مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار دويك على تجميد قرار مجلس الوزراء السابق برفع رسوم المحاكم ومناقشته بين كافة الأطراف.