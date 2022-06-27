اجتماعات للجان النقابية المتخصصة لرفد الخطة الاستراتيجية لنقابة الصحفيين

وطن: عقدت نقابة الصحفيين والاتحاد الدولي للصحفيين، اليوم الإثنين، سلسلة لقاءات للجان النقابية المتخصصة، لإشراك المستويات واللجان في رفد الخطة الاستراتيجية بمشاركة الاتحاد.

وترأس نائب رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، النقيب ناصر أبو بكر، ومدير السياسات والبرامج في العالم العربي والشرق الأوسط في الاتحاد منير زعرور، ثلاثة اجتماعات للجان النقابات الفرعية في مؤسسات الإعلام الرسمي، ولجنتي النوع الاجتماعي والشباب، تم خلالها مناقشة الأدوار التي تلعبها اللجان في تحديد ووضع حلول للمشكلات التي تساعد في الارتقاء بمهنة الصحافة.

وأكد أبو بكر أهمية الالتزام بالمعايير الدولية المعتمدة في الاتحاد الدولي للصحفيين، للاسترشاد بها في وضع الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية المنبثقة عنها.

بدوره، استعرض زعرور التجارب الدولية والمعايير التي يعتمدها الاتحاد الدولي للصحفيين في التخطيط الاستراتيجي، والمساحات التي بالإمكان العمل عليها بما يجعل النقابة ترتقي بعملها ومكانتها.

وحضر اللقاءات، أعضاء الأمانة العامة للنقابة خلود عساف، وموسى الشاعر، وحسني شيلو، والطاقم التنفيذي للنقابة في مكتب الضفة، وشاركت لجنة النوع الاجتماعي في غزة ممثلة بعضو الأمانة العامة أمل طومان وعدد من أعضاء اللجنة .