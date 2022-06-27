نقص حاد في الوقود.. سريلانكا تغلق المدارس وتطالب الموظفين بعدم الذهاب للعمل

وطن: قررت سلطات سريلانكا إغلاق المدارس ودعت الموظفين للعمل من المنزل حتى اشعار آخر في خطوة يائسة للاستعداد لنقص حاد في الوقود الذي من المتوقع أن يستمر أيامًا مع استمرار البلاد في محاربة أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها في عام 1948.

وقالت وزيرة الكهرباء والطاقة كانشانا ويجيسيكيرا ، إن الدولة التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة تكافح لتأمين إمدادات وقود جديدة، مبينة أن المخزونات تبلغ حوالي 9000 طن من الديزل و6000 طن من البنزين مع عدم وجود شحنات جديدة.

وبحسب التقارير، ستعطى الأولوية في توزيع الوقود للنقل العام وتوليد الطاقة والخدمات الطبية، بينما سيتم تقنين بعضها في الموانئ والمطارات.