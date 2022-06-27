ما هي أفضل العملات الرقمية للاستثمار على المدى البعيد؟

ما هي أشهر العملات الرقمية للاستثمار عالم العملات الرقمية عالم متنوع للغاية ولا توجد حواجز لتجاوزه، حيث يمكن لأي شخص يفهم تقنية blockchain إطلاق عملته المشفرة، إذا رغب في ذلك، يوجد حاليًا أكثر من 1600 عملة مشفرة في البورصات الرئيسية والمتوسطة والمتخصصة، من بين هذا العدد الكبير من العملات المشفرة والرموز، يمكن القول أن عدد الأرقام التي لها أهمية حقيقية، عندما تنخفض، تتضاعف قيمتها.

يمكننا تقليل هذه المجموعة الصغيرة من أفضل العملات الرقمية للاستثمار التي تم تداولها بما يكفي للحصول على سيولة حقيقية، أو تم استخدامها بانتظام لدفع ثمن استخدام blockchain عبر رموز الخدمة في هذه الفئة يمكننا تضمين 20-30 عملة رقمية مختلفة منذ بداية ظهور العملة المشفرة، ظلت Bitcoin و Ethereum أكثر العملات شيوعًا إلى جانب Bitcoin و Ethereum، هناك العديد من العملات المشفرة الشائعة الأخرى، لكن قيمتها وشعبيتها تميل إلى الانخفاض والغرق وهذا ما سوف نتحدث عنه في مقال اليوم.

افضل العملات الرقمية للاستثمار على المدى الطويل؟

1- عملة بيتكوين Bitcoin

تم تقديم Bitcoin كبديل للنظام النقدي، حتى الآن لم يتم الكشف عن الهوية الحقيقية لساتوشي ناكاموتو حيث أن في تقرير عن بيتكوين ، قال ناكاموتو إن النظام النقدي الذي تسيطر عليه البنوك المركزية وعدد صغير من المؤسسات المالية قد جعل الثروة والسلطة مركزية وجعل الحراك الاجتماعي والمالي صعبًا.

تآكلت المدخرات الشخصية بسبب التضخم، الذي نتج عن طباعة البنوك المركزية للنقود الورقية حيث يحل البيتكوين هذه المشكلة عن طريق تحديد عدد الوحدات التي سيتم إصدارها، وبالتالي تجنب التضخم الناتج عن طباعة النقود.

عندما يتعلق الأمر بشبكات نظير بيتكوين التي تعمل فيها تقنية blockchain، لا تحتاج المؤسسات المالية إلى تسهيل المعاملات والتحقق من الملكية، تظل Bitcoin العملة الأكثر شعبية على الإطلاق

2- عملة إيثريوم Ethereum

تعتبر Ethereum ثاني أكثر العملات المشفرة شيوعًا، لكنها تختلف كثيرًا عن Bitcoin وهي في الواقع اسم منصة blockchain Ether هو اسم العملة المشفرة.

Ethereum هي عبارة عن منصة blockchain لـ "العقود الذكية"، يمكن اعتبارها أيضًا "قواعد" محددة يمكن من خلالها إنشاء العديد من التطبيقات المختلفة أو dapps.

تتراوح تطبيقات Ethereum اللامركزية من الألعاب إلى عروض العملات الأولية (ICOs)، والتي هي المكافئ العالمي للعملات المشفرة أو التمويل الجماعي أو العروض العامة الأولية.

بينما تم إطلاق منصات العقود الذكية الأخرى منذ إطلاق Ethereum، كل منها يدعي تقديم تقنية blockchain أكثر تقدمًا، حافظت blockchain الأصلية على مكانتها باعتبارها الأكثر استخدامًا على نطاق واسع.

بينما تم تصميم Bitcoin كبديل للعملات الورقية التقليدية، فإن الغرض من Ether (بالإضافة إلى التداول كأصل) هو الدفع مقابل استخدام منصة Ethereum وهذا ما يسمى بعملة "الخدمات".

افضل العملات للاستثمار على المدى القصير؟



1- عملة الريبل (XRP)

هي عملة "خدمات" أخرى تم إعداد منصة blockchain الخاصة بها لتسهيل عمليات تحويل العملات الورقية عبر الحدود بشكل أكثر كفاءة. ارتبطت الريبل (XRP) ارتباطًا وثيقًا بدعم عدد من البنوك منذ إنشائها وغالبًا ما تعتبر العملة المشفرة على مر السنين، كما زاد عدد خدمات تحويل الأموال التي تستخدم منصة Ripple تدريجياً، ولدى Ripple إمكانات حقيقية لتصبح جزءًا لا يتجزأ من النظام المالي السائد.

2- عملة IOTA

هي عملة مشفرة تعتمد على رسم بياني لا دوري موجه تم إنشاؤه للعمل مع أجهزة إنترنت الأشياء وتسهل هذه العملة العمليات المصغرة.

3- عملة Cryptocurrency

وتم إصدارها لأول مرة في عام 2009، عندما بدأت حركة العملة المشفرة السائدة، تم اختراع Bitcoin وتقنية blockchain التي تعمل عليها - من قبل فرد أو مجموعة من الأفراد يعملون تحت اسم مستعار Satoshi Nakamoto.



أفضل عملة رقمية للشراء اليوم

1- عملة Litecoin

هو بديل محتمل آخر للعملات الورقية ومنافس قوي لعملة البيتكوين كما يأمل منشئو Litecoin أن يتم استخدامه في النهاية لدفع ثمن السلع والخدمات اليومية.

احتلت Litecoin زمام المبادرة لأنها أصبحت البديل الأكثر ملاءمة وتكنولوجيًا للبيتكوين كما يمكن تأكيد معاملات Litecoin من خلال شبكة نظير بشكل أسرع بكثير من معاملات Bitcoin.

من الناحية النظرية يمكن أن يجعل هذا عملة Litecoin العملة الأكثر جاذبية للمتداولين، لكن معاملات العملة المشفرة "الواقعية" لا تزال محدودة بشكل ملحوظ، ولأن "البيتكوين" هي العملة الأكثر رسوخًا، مما يجعلها في المقدمة باعتبارها العملة المشفرة المفضلة والبديلة.

2- عملة NEO Like Ethereum

عبارة عن منصة للعقود الذكية والتطبيقات اللامركزية تم إطلاقها في عام 2014، بهدف التنافس مع Ethereum من خلال تقديم نفس الخدمة تقريبًا ولكن تكنولوجيا blockchain أكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية. يدعي الكثيرون أن NEO هي المنصة التقنية المتميزة لـ Ethereum ولكن مثل Litecoin و Bitcoin، فإن جوهر هذه العملات أكثر رسوخًا، مما ساعدهم على الاحتفاظ بحصة أكبر في السوق

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إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقال اليوم ما هي أشهر العملات الرقمية للاستثمار الذي تحدثنا فيه معكم عن أفضل العملات الرقمية للاستثمار فيها.