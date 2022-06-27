الرئاسة ترحب بموقف جنوب افريقيا الرافض لجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا

وطن: رحبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الإثنين، بموقف جنوب إفريقيا الرافض للجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وقالت الرئاسة، في بيان، "نثمن عاليا دعوة وزيرة جنوب إفريقيا ناليدي باندور التي وجهتها للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات لوضع حد للمظالم المستمرة التي يعيشها الفلسطينيون، ومساءلة إسرائيل على الظروف غير الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني منذ 73 عاما".

وكانت الوزيرة باندور قد قالت، خلال مؤتمر نظمته لجنة الأمم المتحدة لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف: "نحن مسؤولون الآن بصفتنا دولا أعضاء في الأمم المتحدة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة، بنفس الطريقة التي تصرفت بها الأمم المتحدة في نهاية المطاف بشأن الفصل العنصري في جنوب إفريقيا".