الاغاثة الزراعية تسلم مزارعي سنجل مستلزمات سياج لحماية أراضيهم

وطن: قامت الإغاثة الزراعية بتسليم 21 مزارع مستلزمات لحماية أراضيهم (زوايا حديدية، سياج، أسلاك) لتسييج ما يقارب من 85 دونم من الأراضي الزراعية الواقعة في منطقة ابو العوف والرفيد وهي المناطق التي تتعرض لاعتداءات وانتهاكات من قبل الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين والحيوانات البرية في بلدة سنجل بمحافظة رام الله .

ويأتي هذا النشاط ضمن مشروع "استصلاح الأراضي الزراعية في مناطق ج " الممول من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بإدارة جمعية التنمية الزراعية (الاغاثة الزراعية) ومؤسسة التعاون وتنفيذ الإغاثة الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة، حيث أشرف على التسليم مدير فرع الإغاثة الزراعية في محافظة رام الله محمود القاضي وممثلين عن وزارة الزراعة ولجنة المزارعين في سنجل.

يذكر أن المشروع ينفذ في 6 مواقع بمحافظة رام الله لخدمة 420 دونم من الأراضي الزراعية المهددة.