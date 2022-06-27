ليفاندوفسكي ينتظر اللحاق ببرشلونة

وطن: كشفت تقارير إسبانية، عن آخر المستجدات الخاصة بصفقة انتقال البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ إلى صفوف برشلونة، بداية من الموسم الجديد.

وأبدى ليفاندوفسكي بشكل مُعلن رغبته في الرحيل عن صفوف بايرن ميونخ والانتقال إلى برشلونة بداية من الموسم الجديد، وهو ما يرفضه مسؤولو العملاق الألماني متمسكين باستكمال اللاعب لعقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن ليفاندوفسكي طالب مسؤولي برشلونة، بالإسراع في عملية التوقيع معه، وضمه إلى صفوف النادي الكتالوني.

وأكدت الصحيفة أن وكيل ليفاندوفسكي تواصل مع خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الأسبوع الماضي، وطالب منه تسريع عملية التوقيع مع موكله بناءً على طلب اللاعب الذي يرغب في الانتقال إلى صفوف برشلونة، وعدم الانضمام إلى تدريبات بايرن ميونخ التي ستبدأ 12 يوليو المقبل، استعدادا للموسم الجديد.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن ليفاندوفسكي أبلغ مسؤولي بايرن ميونخ بعدم تواجده في تدريبات البافاري التي ستنطلق قريباً، بسبب رغبته الواضحة في الانتقال إلى برشلونة.

وكانت تقارير عالمية أشارت إلى أن بايرن ميونخ يرغب في الحصول على 60 مليون يورو نظير بيع ليفا قبل عام من نهاية عقده، في الوقت الذي يسعى فيه برشلونة لتخفيض المبلغ لاسيما في ظل الأزمة المالية التي يمر بها النادي الكتالوني.