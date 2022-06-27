الاحتلال يعتقل 23 مواطنا من الضفة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 23 مواطنا، من مناطق مختلفة من الضفة.

ففي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين، بينهم سيدة، وهم: كريم مصطفى الأطرش (58 عاما)، وزوجته عايدة محمد الأطرش (55 عاما)، ونجلهما محمد (29 عاما)، وعمران عيسى معالي (43 عاما)، ومعالي أحمد معالي (34 عاما)، وجهاد عيسى معالي، وذلك خلال مداهمة وتفتيش منازلهم، في مخيم الدهيشة.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة من أبناء الأسير المحرر ابراهيم الشيخ، وهم: عدي، وقصي، واحمد، ومحمد.

ومن محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال سبعة مواطنين، وهم: عيسى صافي، ومصطفى زيد خروب، وإبراهيم قطاش، ويوسف صالح أبو شريفة من مخيم الجلزون، وطلعت حامد، ومحمد صبح، ومحمد حماد من سلواد.

ومن قلقيلية، اعتقلت تلك القوات المواطنين: سمير برهم، ونهاد جمعة، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما، في بلدة كفر قدوم شرق المحافظة.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب موسى ناصر الأطرش من بلدة سلوان.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، 3 موطنين بينهم شقيقين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مالك هاشم الاطرش (39 عاما)، والشقيقين احمد ويحيى محمود نور الدين ابو تركي (60 و38 عاما) عقب دهم منازلهم واقتحام متاجر في حي "واد السمن" جنوب مدينة الخليل وتفتيشها.