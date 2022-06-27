الاحتلال يهدد باستهداف نقل النفط الإيراني لسوريا

وطن: طالبت سلطات الاحتلال الولايات المتحدة بمراقبة نقل إيران النفط إلى سوريا والحصول على معلومات حول حمولة ناقلات النفط الإيرانية، بحيث يتم التأكد من أنها لا تنقل أسلحة، بحسب تقرير للقناة 12 التلفزيونية العبرية مساء أمس، الأحد.

وهددت سلطات الاحتلال باستهداف ناقلات النفط الإيرانية في حال لم تتحقق مطالبها.

ويأتي نقل النفط الإيراني إلى سوريا، حسب التقرير، في إطار "تسهيلات" أميركية تجاه إيران، قبيل استئناف المحادثات حول الاتفاق النووي. وأضاف التقرير أن ثلاث ناقلات نفط كانت متجهة أمس إلى سوريا من خلال مسار نقلت فيه إيران أسلحة إلى سورية وحزب الله.

وتطالب سلطات الاحتلال في تهديدها بأن تثبت إيران أنه يتم نقل نفط فقط بناقلات النفط، وأنها ستستهدف الناقلات في حال لم يتوفر إثبات كهذا.

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أمس، عن لقاء سري عُقد في شرم الشيخ، في آذار/ مارس الماضي، برعاية الولايات المتحدة، وشارك فيه قادة جيوش في المنطقة، بينهم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، ونظيره السعودي، فياض بن حامد الرويلي، حسبما نقلت عن مسؤولين رسميين أميركيين ومن الشرق الأوسط.