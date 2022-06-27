ضابط إماراتي يلتحق بكلية الأمن القومي بجيش الاحتلال

وطن: التحق ضابط إماراتي برتبة عقيد، من سلاح الجو، في كلية الأمن القومي بجيس الاحتلال الإسرائيلي، في حالة هي الأولى في تاريخ جيش الاحتلال.

وبحسب قناة "كان" العبرية فإنه "لأول مرة في تاريخ جيش الاحتلال الإسرائيلي، سيشارك ضابط كبير من الإمارات برتبة عقيد "طيار مقاتلة F-15 من سلاح الجو الإماراتي" في العام الدراسي المقبل في كلية الأمن القومي بجيش الاحتلال الإسرائيلي".

وأشارت القناة العبرية إلى أن هذا الأمر تم بموافقة أعلى المستويات خاصة رئيس الإمارات محمد بن زايد.