إصابات واعتقالات في مخيم الجلزون وسلواد

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال فجر الاثنين، مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله واعتقلت أربعة مواطنين تخللها اندلاع مواجهات ووقوع إصابات.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن إبراهيم قطاش (38 عاما)، ومصطفى أحمد زيد (18 عاما)، يوسف أبو شريفة (18 عاما)، وعيسى أحمد صافي (33 عاما)، وذلك بعد مداهمة منازلهم وجرى نقلهم إلى نقطة عسكرية قرب مستوطنة "بيت ايل".

وشهد المخيم مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال وعشرات الشبان الذين تصدوا للجنود، حيث أصيب ثلاثة شبان بينهم شاب بالرصاص الحي في القدم وجرى نقلهم إلى مستشفى رام الله.

وفي ذات السياق، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلواد شمال رام الله واعتقلت الشاب محمد قاهر حماد، ومحمد إسماعيل حامد، ومحمد صبح وقامت بتفتيش المنازل والتحقيق مع الأهالي.