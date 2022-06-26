بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين جنوب قطاع غزة

وطن: أطلقت زوارق بحرية الاحتلال، الليلة، نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الإنارة تجاه الصيادين جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن زوارق الاحتلال المتمركزة في عرض بحر محافظة رفح جنوبا أطلقت بكثافة نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الإنارة تجاه مراكب الصيادين وأجبرتهم على مغادرة البحر عنوة.

يذكر أن البحرية الإسرائيلية تستهدف بشكل يومي الصيادين العاملين في بحر القطاع وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.

(وفا)