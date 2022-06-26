الحكم بالمؤبد 25 سنة وغرامة 100 ألف دينار لمدانين بتهمة الاتجار بالمخدرات

وطن: أصدرت محكمة بداية الخليل برئاسة القاضي ياسمين جراد وعضوية القاضي سلام عقيل والقاضي محمد وزوز حكماً بإدانة المتهم الأول (م،ن) والمتهم الثاني (م،م) بتهمة البيع والاتجار بالمخدرات سندا لأحكام المادة 21/2 بدلالة المادة 35/1 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وحكمت على كل واحد منهما مواد مخدرة بالسجن المؤبد مدة 25 سنة وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار أردني، وإلزام كل واحد من المدانين بدفع مبلغ 10000 دينار أدرني نفقات محاكمة.

وجاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة عبد الجواد ابو عيشة، وذلك بعد أن قامت نيابة الخليل بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة الخليل.