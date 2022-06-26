دجوكوفيتش يرفض تلقي لقاح كورونا

وطن: بقي الصربي نوفاك دجوكوفيتش متشبثاً بموقفه الرافض لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ما يجعله مهدداً بالغياب عن بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب.

وسبق للصربي أن دفع ثمن رفضه تلقي اللقاح بترحيله في بداية العام الحالي من أستراليا، وبالتالي مُنِعَ من خوض أولى البطولات الأربع الكبرى وحُرِمَ من محاولة الفوز بلقبه العاشر في ملبورن والحادي والعشرين في الـ"غراند سلام".

وفي ظل عدم وجود أي مؤشر بأن السلطات الأميركية قد تخفف من تشددها في مسألة فرض اللقاح على جميع الزوار، اعترف دجوكوفيتش، البالغ من العمر 35 عاماً، أن بطولة ويمبلدون التي تبدأ الاثنين، ستكون آخر بطولاته الكبرى لهذا العام.

وعندما سُئل عما إذا كان متمسكاً بموقفه الرافض للقاح، سارع دجوكوفيتش للقول "نعم" من دون أي تردد، ما سيحرمه من محاولة الفوز بلقبه الرابع في بطولة فلاشينغ ميدوز التي توج بطلاً لها أعوام 2011 و2015 و2018.

وبعد حرمانه من الدفاع عن لقبه في أستراليا، استفاد غريمه الإسباني رافاييل نادال من غيابه لكي يتوج بلقبه الكبير الحادي والعشرين وينفرد بالرقم القياسي الذي كان يتقاسمه مع الصربي والسويسري روجيه فيدرر، قبل أن يضيف لقباً آخر بتتويجه بطلاً لرولان غاروس الفرنسية.

ونتيجة عدم قدرته على السفر إلى الولايات المتحدة، غاب دجوكوفيتش عن دورتي إنديان ويلز وميامي الألف نقطة للماسترز.

المصدر: beinsports